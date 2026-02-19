Z ekspertami o depresji. Otwarty panel dyskusyjny

Fot. Anna Gniazdowska

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii zaprasza na panel dyskusyjny, który daje przestrzeń do zrozumienia, rozmowy i zadania pytań, na które często brakuje odwagi lub odpowiedzi. Spotkanie odbędzie się w piątek, 20 lutego. Wstęp wolny.

REKLAMA

To zaproszenie dla tych, którzy sami zmagają się z depresją, dla rodziców, nauczycieli i bliskich oraz dla wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć zdrowie psychiczne - bez ocen i mitów. W panelu wezmą udział eksperci: dr n. med. Ryszard Kamiński – psychoterapeuta, psycholog kliniczny, dr n. med. Małgorzata Śmiarowska – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, dr n. med. Elżbieta Prajs – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, dr n. med. Izabela Gorzkowska – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, dr Małgorzata Złotnicka – lekarz psychiatra.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego o godz. 18 w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii przy ul. Firlika 19 w Szczecinie.

(K)

REKLAMA