Od dziś krótsza izolacja

We wtorek, 15 lutego, zmienia się długość obowiązkowej izolacji dla osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Trzeba na niej spędzić nie dziesięć (jak było do tej pory), a siedem dni. Już wcześniej, bo 11 lutego, zaczęły obowiązywać zmienione zasady kwarantanny - nie podlegają jej ci, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną.

Od 11 lutego zlikwidowana została tzw. kwarantanna z kontaktu - to oznacza, że sam kontakt z osobą chorą nie jest już podstawą do jej automatycznego nałożenia. Ministerstwo Zdrowia jednak zwraca uwagę, że jeśli ktoś wie, że miał kontakt z osobą chorą, to w miarę możliwości powinien unikać kontaktu z innymi, monitorować swój stan zdrowia, pamiętać o przestrzeganiu zasad dotyczących noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowaniu odpowiedniego dystansu.

A od 15 lutego izolacja (dotyczy osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19) trwa 7 dni. Natomiast domownicy osoby chorej na COVID-19 przebywają na kwarantannie tak długo, jak długo trwa izolacja tej osoby. Ale uwaga - jeśli z powodu mieszkania z osobą zakażoną objęto kogoś kwarantanną przed tym dniem, musi ją odbyć na dotychczasowych zasadach (czyli okres izolacji osoby chorej plus 7 dni). Osoby zaszczepione mogą wykonać test i jeśli wynik będzie negatywny, zakończą kwarantannę. Od 15 lutego kwarantannie nie podlegają osoby, które w ostatnich 30 dniach same zakończyły izolację.

(sag)