Poniedziałek, 01 września 2025 r. 
Od 1 września jeździmy inaczej. Zmiany w komunikacji miejskiej w Stargardzie

Data publikacji: 01 września 2025 r. 13:15
Ostatnia aktualizacja: 01 września 2025 r. 13:15
Zmiany wejdą w życie od 1 września. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ  

Od poniedziałku, 1 września, pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Stargardzie muszą liczyć się z dużymi zmianami. Na ulice miasta wyjechały autobusy dwóch nowych linii nr 3 i nr 7.

Nowa „trójka” przejęła część kursów obecnej linii nr 2, prowadzących przez ulice Metalową i Stalową. Z kolei linia nr 7 połączyła ul. C. Tańskiego z al. Żołnierza. Autobus jedzie m.in. przez os. Lotnisko, a także ulice Lelewela, Traugutta, Niemcewicza, Broniewskiego i Warszawską, zahaczając o Zintegrowane Centrum Przesiadkowe.

Kolejną nowością jest włączenie gotowych odcinków północnej obwodnicy do tras autobusów. Linia nr 25 została wydłużona, z pętli Chopina do pętli Kossaka i prowadzi przez ul. Hanzeatycką, rondo Unii Europejskiej i ul. Podleśną. Zmieniona została również trasa linii nr 33. Autobus startuje z pętli Kossaka i jedzie m.in. przez ulice Podleśną, Hanzeatycką, Cieplną i Skandynawską, dalej w kierunku Świętego.

Zmiany obejmą także linie nr 8, 10, 11, 14, 32 i 35. W ich rozkładach pojawiły się dodatkowe kursy o różnych porach dnia. Szczegóły można znaleźć na stronie MPK. 

