Ruszyły Stargardzkie Letnie Warsztaty Muzyczne

Data publikacji: 29 sierpnia 2025 r. 16:29
Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2025 r. 16:29
Ruszyły Stargardzkie Letnie Warsztaty Muzyczne
Warsztaty odbywają się w stargardzkiej szkole muzycznej. Fot. Fundacja OSMuza  

W Stargardzie trwa IV edycja Stargardzkich Letnich Warsztatów Muzycznych, wydarzenia, które na stałe wpisało się w kulturalny kalendarz miasta. Dziś, w piątek 29 sierpnia, w szkole muzycznej przy ul. K. Wielkiego rozpoczną się koncerty.

W tym roku w zajęciach bierze udział aż 113 uczestników. Towarzyszy im 17 wykładowców i nauczycieli oraz 10 wolontariuszy, rodziców uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Odbywały się pod kierunkiem Marka Siwka i Krzysztofa Borkowskiego, sambowe prowadził Rafał Krzanowski. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kilka koncertów. Pierwszy odbędzie się w piątek o godz. 18.30 w szkole muzycznej. Będzie to występ zespołów kameralnych. W sobotę o godz. 12 zaplanowano pokaz uliczny samby. Występ finałowy orkiestry i solistów odbędzie się o godz. 19 w stargardzkiej kolegiacie.

- Ze względu na duży skład orkiestry oraz ogromne zainteresowanie publiczności, sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej nie mogłaby zapewnić odpowiednich warunków do wysłuchania koncertu - informują organizatorzy. - Dzięki życzliwości i otwartości ks. kan. dr. Janusza Posadzego, proboszcza kolegiaty, będziemy mogli przeżyć to wyjątkowe wydarzenie w pięknej przestrzeni świątyni.

Dyrektorem przedsięwzięcia jest Żaneta Bartosiewicz, a funkcję dyrektora artystycznego pełni Krzysztof Borkowski.

Organizatorem SLWM jest Fundacja OSMuza, założona z inicjatywy Włodzimierza Kochańskiego, rodzica uczennicy drugiego rocznika nowo powstałej szkoły muzycznej. Jej misją, wypracowaną jeszcze wspólnie ze śp. dyrektorem Grzegorzem Konopczyńskim, jest wspieranie działalności stargardzkich szkół muzycznych. Co istotne, w strukturach Fundacji aktywnie działają rodzice, którzy z ogromnym zaangażowaniem wspierają organizację wydarzeń i codzienne funkcjonowanie instytucji. Jako Organizacja Pożytku Publicznego fundacja rozwija edukację artystyczną i kulturę w całym regionie.©℗

(w)

