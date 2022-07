Wybrano ofertę firmy z Poznania

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu przedstawiło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Szczecin czeka na uprawomocnienie się wyboru.

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10 jest wspólnym projektem GDDKiA i miasta Szczecin.

– To odcinek o długości ok. 4,8 km, z czego połowa planowanej trasy leży w granicach Szczecina – informuje szczeciński oddział GDDKiA. – Dlatego też inwestycja musi być przygotowywana i realizowana wspólnie przez samorząd i GDDKiA, a wyłonione w przetargu biuro projektowe zawrze trójstronną umowę. Czekamy na uprawomocnienie się wyboru.

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowane tereny Mierzyna. Planowana obwodnica, wraz z niezbędnym połączeniem do dróg istniejących, po wybudowaniu usprawni dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina i planowanego węzła Dołuje. Zapewni szybki dostęp do tras wylotowych w kierunkach północnym, zachodnim i wschodnim (A6) oraz południowym (S3) bez konieczności wjazdu do centrum miasta.

Zadaniem biura projektowego będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z elementami koncepcji programowej, projektu wykonawczego oraz materiałów do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W ramach prac zostaną przeprojektowane skrzyżowania ulic Nasiennej i Nowowiejskiej oraz ulic Łukasińskiego i Topolowej. Z kolei na połączeniu z ul. Ku Słońcu i Welecką zaprojektowane będzie rondo uwzględniające planowaną na ul. Ku Słońcu pętlę tramwajową.

– Ponadto zostaną zaprojektowane m.in. drogowe obiekty inżynierskie, chodniki, drogi rowerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska – dodaje GDDKiA.

(ek)