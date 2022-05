Będzie druga obwodnica Szczecinka. Ominie miasto od południa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.

Zakończenie realizacji obwodnicy Szczecinka planowane jest na drugi kwartał 2025 roku.

– To druga, po obwodnicy Gryfina, inwestycja z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla której złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji ZRID – poinformował Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 została podpisana w lipcu 2021 roku. Kontrakt o wartości 106,6 mln zł realizuje firma Budimex. Wykonawca na opracowanie projektu budowlanego miał 10 miesięcy. Prace wykonał w terminie, co pozwoliło na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Same roboty budowlane, które się rozpoczną po jej wydaniu, potrwają 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

– Od jesieni 2019 roku funkcjonuje już obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11, jednak DK20 nadal prowadzi ruch przez centrum miasta – dodał M. Grzeszczuk. – Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu tej drogi.

Nowa obwodnica ominie Szczecinek od południa i połączy się z trasą S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt nad linią kolejową. Obwodnica będzie miała długość 4,3 km.

W rozpisanym na lata 2020 – 2030 Programie budowy 100 obwodnic znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. To obwodnice: Gryfina, Kołbaskowa, Wałcza, Szwecji, Rusinowa, Człopy Stargardu i Złocieńca.

(ek)