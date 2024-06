Obwodnica Gryfina wykonana w 75 proc. Już wiadomo kiedy będzie gotowa

Graf. GDDKiA

Budowa ponad pięciokilometrowej obwodnicy Gryfina jest na finiszu, w przyszłym tygodniu rozpocznie się ostatni etap asfaltowania, układanie warstwy ścieralnej. Procedury odbiorowe planowane są na październik. Dzięki inwestycji za prawie 100 mln zł kierowcy jadący DK 31 zaoszczędzą pół godziny.

Obwodnica Gryfina powstająca w ciągu drogi krajowej nr 31 jest pierwszą z dziewięciu inwestycji realizowanych w województwie zachodniopomorskim w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. „Inwestycja idzie zgodnie z harmonogramem. Na jesień, w październiku, listopadzie powinniśmy uruchomić tę drogę” – powiedział PAP dyrektor oddziału GDDKiA w Szczecinie Łukasz Lendner.

Wyjaśnił, że zrealizowano już ok. 75 proc. prac. Formalny termin zakończenia budowy to 27 października. Możliwe, że procedury odbiorowe zaczną się trochę wcześniej, co jest dobrą informacją dla mieszkańców Gryfina i regionu. Przebiegająca przez to nadodrzańskie miasteczko DK31 korkuje się. „Przejazd przez Gryfino, w godzinach szczytu, zajmuje nawet 40 minut, więc jeśli będzie obwodnica i przejedziemy nią w pięć minut, to ponad pół godziny zyskamy” – podkreślił Lendner.

W środę na budowie obwodnicy DK31 GDDKiA zorganizowała wizytę studyjną dla mediów, by pokazać stan zaawansowania prac. O szczegółach mówili przedstawiciele inwestora, nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Na projekt i wykonanie drogowego obejścia Gryfina przeznaczono 74 771 700 zł.

„Budowa kosztuje ponad 74 miliony, natomiast wartość całej inwestycji będzie sięgać prawie 100 milionów złotych, wliczając prace przygotowawcze, wykup nieruchomości, nadzór” – wyjaśnił Lendner.

Jednojezdniowa obwodnica ma 5,6 km długości. Zaczyna się i kończy rondami na DK31. Na trasie są jeszcze dwa ronda, na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką (DW120) i drogą powiatową. Prace na rondach mają zakończyć się w wakacje. Na trasie obwodnicy trwa asfaltowanie. „Kończymy warstwę wiążącą, w przyszłym tygodniu przystępujemy do układania warstwy ścieralnej, chcemy ją skończyć na przełomie czerwca i lipca. Układamy 800 do 1000 ton masy bitumicznej dziennie” – poinformował PAP Tadeusz Kućmierz z firmy Roverpol, generalny wykonawca, dyrektor kontraktu. Wyjaśnił, że przy dobrej pogodzie można ułożyć nawet kilometr bitumicznej nakładki.

Drogowcy wykonali już stumetrowy odcinek próbny warstwy ścieralnej, który został poddany badaniom. „Poprzez odpowiednie parametry, jeżeli chodzi o szorstkość, warstwa ścieralna ma zapewniać bezpieczeństwo, przyczepność. Wszystkie parametry są bardzo dokładnie sprawdzane” – podkreślił rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

Asfaltowane odcinki mają ok. 8 metrów szerokości – na dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz pobocza. Podbudowa drogi została tak zaprojektowana, by mogły sią nią poruszać ciężkie pojazdy, o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Na obwodnicy będzie obowiązywać prędkość dopuszczalna 90 km/h.

„Dzięki obwodnicy całkowicie wyprowadzimy ruch tranzytowy z miejscowości Gryfino. Dla mieszkańców będzie to polepszenie bezpieczeństwa, mniej hałasu, a dla nas udrożnienie ruchu, dostęp do drogi ekspresowej S3 oraz dojazd do przejść granicznych w Słubicach i Kostrzynie” – podsumował Lendner.

Umowę z projektantem i wykonawcą obwodnicy Gryfina - konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras - podpisano w kwietniu 2021 r.

Obwodnica Gryfina to jedna z dziewięciu inwestycji realizowanych w woj. zachodniopomorskim z rządowego programu budowy 100 obwodnic, który jest rozpisany na lata 2020-2030. Budowa obwodnicy Szczecinka (DK20) ma zakończyć się w 2025 r. Pod koniec maja podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Rusinowa, w ciągu DK22. Nowa droga o długości 4,5 km, za prawie 55 mln zł, powstanie do 2027 roku. Trzy miesiące temu podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Szwecja w ciągu DK22. Miesiąc temu ogłoszono wykonawcę obwodnicy Stargardu (DK20). Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowano już projekt budowlany i uzyskano decyzje ZRID. Finalizowany jest przetarg na realizację obwodnicy Wałcza (DK22). W tym roku planowany jest przetarg na obwodnicę Złocieńca w ciągu DK20. Dla obwodnicy Człopy (DK22) uzyskano decyzję środowiskową, kontynuowane są prace przygotowawcze.

Copyright