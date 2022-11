Obchody Święta Niepodległości w Szczecinie. Gdzie warto się wybrać 11 listopada

Uroczystości państwowe przed siedzibą wojewody

Państwowe uroczystości 11 listopada zainauguruje msza święta w intencji Ojczyzny o godz. 10 w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba w Szczecinie. Na g. 11.30 zaplanowano przemarsz wraz z orkiestrą wojskową spod Bazyliki na Wały Chrobrego. O godz. 12 przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie odbędą się uroczystości państwowe: wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”, wręczenie medali i odznaczeń, meldunek pododdziałów i Apel Pamięci, defilada Wojska Polskiego i służb mundurowych. Wydarzeniom na Wałach Chrobrego będzie towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego i służb mundurowych oraz strefy edukacyjne.

Z udziałem władz miasta

Uroczystości patriotyczne z udziałem przedstawicieli władz miasta odbędą się 11 listopada o godz. 15 na Placu Szarych Szeregów, przed popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W programie obchodów: ceremoniał wojskowy, przemówienia okolicznościowe, modlitwa oraz złożenie kwiatów.

Przejdzie marsz



Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie tradycyjnie przygotowało na 11 listopada marsz niepodległości. Rozpocznie się na placu Orła Białego o g. 11.30. Trasa będzie przebiegać ulicami: Pl. Orła Białego – Grodzka – Sołtysia – Wyszyńskiego – al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – Pl. Rodła – Piłsudskiego – Pl. Grunwaldzki - Pl. Odrodzenia – Pl. Szarych Szeregów (zakończenie). Hasło marszu: "Na straży polskiej tożsamości". Marsz jest apolityczny, PŚP zachęca do udziału wszystkich szczecinian.

Niepodległościowa szarada

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do udziału w grze „EMeNeS NIEPODLEGŁA. Rodzinna szarada” organizowanej do niedzieli. Polega ona na rozwiązywaniu zagadek dotyczących muzealnych kolekcji prezentowanych w gmachu przy Wałach Chrobrego 3. Uzyskane podczas zwiedzania odpowiedzi na wszystkie pytania umożliwią uczestnikom rozszyfrowanie głównego hasła, które nawiązuje do wydarzenia z 11 listopada 1918 r. Z grupy osób, które prawidłowo rozwiążą zagadkę, losowo wybranych zostanie 5 osób, otrzymają one muzealne gadżety.

Patriotyczne warsztaty rodzinne

W piątek o g. 12 w holu Centrum Dialogu "Przełomy", filii Muzeum Narodowego na placu Solidarności, odbędzie się wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. O godz. 12.30 ruszą patriotyczne warsztaty rodzinne: kolorowanki, wyklejanki i układanki z orzełkami. Od godz. 12.45 będzie można przespacerować się po wystawie stałej „Miasto sprzeciwu–miasto protestu” oraz czasowych – „Polskie orły. Symbole narodowe" z kolekcji Tomasza Glińskiego” i „Nasze czasy. Fotokolaże Cezarego Dubiela”.

Morskie Święto Niepodległości

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia jak zawsze 11 listopada zaprasza mieszkańców Szczecina do obchodów Morskiego Święta Niepodległości. „Niepodległość na Maszt” zacznie się o godz. 11:11 na Skwerze Kapitanów. Podniesiona zostanie bandera na maszcie, kapitanowie i goście odśpiewają Hymn Polski. Następnie odsłonięte zostaną tablice Kapitanów: Kpt. Ż. W. Jana Prüffera oraz Kpt. Ż. W., kpt. ż. Ś Włodzimierza Grycnera. Uroczystości kontynuowane będą w Starej Rzeźni, gdzie odsłonione zostaną portrety: prof. dr kpt.ż.w. Aleksandra Walczaka, Kpt. ż. w. Danuty Kobylińskiej-Walas, Kpt. ż.w. „Honoris Causa” dr Elżbiety Marszałek, Kpt. ż. w. „Honoris Causa” Krystyny Pohl oraz Miry Urbaniak. Na finał „Niepodległości na Maszt” utwory okresu międzywojennego wykona zespół Sweet Four. Wydarzenie organizowane jest przez CKE Stara Rzeźnia, Grupę CSL oraz Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Śpiewanie pieśni w parku Nadratowskiego

Rada osiedla Drzetowo-Grabowo w Szczecinie zaprasza 11 listopada na Śpiewanie Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się o godz. 17 w Parku im. S. Nadratowskiego. Co roku mieszkańcy spotykają się, aby wspólnie uczcić kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wydarzenia zabrzmią utwory znane od dziesiątek lat jak np. "Przybyli ułani", "Serce w plecaku", "Rozkwitały pąki białych róż"... jak i trochę nowsze. Oprawa muzyczna wydarzenia w wykonaniu muzyków z Grodzkiej Agencji Artystycznej. (K)

Koncert dla Niepodległej

Rada Osiedla Pogodno serdecznie zaprasza w dniu 11 listopada mieszkańców dzielnicy i Szczecina na scenę muzyczną na placu W. Pawłowskiego przy ul Brodzińskiego w Szczecinie. Od godziny 13.00 rozpocznie się tu "Koncert dla Niepodległej". Uczestnicy imprezy wspólnie z zespołem muzycznym będą śpiewać pieśni patriotyczne. Zaprezentowana zostanie też wystawa pt." Niepodległa" z historycznymi zdjęcia i pamiątkami.

Rajd rotmistrza Pileckiego

W sobotę o g. 10 przy Dębach Krzywoustego przy ul. Chłopskiej 51 na osiedlu Bukowe - Klęskowo rozpocznie się "Rajd rotmistrza Witolda Pileckiego po Puszczy Bukowej". Na wspólny bieg zaprasza Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego.

Morsowa kąpiel

Szczecińsko-Policki Klub „Morsy” zaprasza w piątek 11 listopada na kąpielisko Głębokie w Szczecinie, gdzie odbędzie się Morsowa Kąpiel w Święto Niepodległości. Wejście do wody o godz. 11:11. Obowiązują stroje biało-czerwone (koszulki, czapki, szaliki) a w ręku flagi.

Pobiegną dla Niepodległej

Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości i wspieranie aktywności fizycznej to cel biegów, jakie odbędą się 11 listopada. Pierwszy z nich startuje o godz. 11:11 na plaży kąpieliska Głębokie (dystans do pokonania to 5 km), drugi w Parku Żeromskiego - tu odbędzie się marsz nordic walking (godz. 12), bieg dla dzieci Polak Mały - na dystansach 100 i 300 metrów (g. 13.30) i bieg główny 5 km (g. 15).

Na dwóch kółkach

11.11 o g. 11.11 z pl. Adama Mickiewicza ulicami miasta wyruszy Szczeciński Niepodległościowy Rajd Rowerowy. Uczestnicy rajdu o godz. 12 dotrą przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy placu Szarych Szeregów, gdzie złożą kwiaty i odśpiewają Hymn Polski. Następnie przejadą na Polanę Miodową, tam przy ognisku zakończą rajd. Rowerzyści pokonają łącznie około 11 kilometrów.

Przejazd samochodów

W piątek ok. godz. 15.30 startując z ul. 26 Kwietnia 91 ulicami miasta przejadą stare auta - polskie wozy i samochodu bloku wschodniego. Zaproszeni są właściciele Polonezów, Maluchów, dużych Fiatów, Trabantów, Syrenek, Nys, Żuków, Warszaw itp. na trasę po centrum, z metą na Wałach Chrobrego.

