Oba baseny SDS zamknięte

Tak, a w czasie pandemii, gdy basen był nieczynny ciężko było remontować, bo nikt by jeszcze nie zauważył...

Przykład GŁUPOTY URZĘDNICZEJ. Typowe (niestety) dla Szczecina. Jeśli nawet baseny potrzebują "przerwy technologicznej" to przecież można ją było zrobić na zmianę, a nie jednocześnie. Tylko kto mógłby dojść do takiego wniosku? Władze basenów? Niemożliwe. Prezydent Miasta? Niemożliwe. Poziom niestety sięgnął DNA (basenu). Dosłownie i w przenośni.

Przecież nie ma żadnej różnicy kiedy remontują, bo basen jest kryty. W wakacje jest najmniejsze obłożenie, bo wszystkie szkoły mają przerwę. Tam się chodzi pływać, bo to pływalnia. Jak ci gorąco, to nad jezioro albo morze się wybierz.

Ewka

2021-07-15 10:16:38

Pełnia sezonu, rekordowe upały a tutaj remonty. A co robili do lipca? Ludzie! To trzeba opatentować - po prostu praca po szczecinsku.