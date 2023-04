O obwodnicy Polic z mieszkańcami

Po konsultacjach m.in. z mieszkańcami przygotowano kompromisowy wariant przebiegu obwodnicy Polic (na mapce oznaczony kolorem białym). Fot. UM W Policach

To spotkanie przede wszystkim dla mieszkańców osiedla Mścięcino w Policach. Odbędzie się w sobotę (15 kwietnia), a jego tematem będzie realizacja projektu pn. Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina. Burmistrz Polic zaprasza na nie do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Cisowej 13 (budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 2). Początek o godz. 10.

(sag)