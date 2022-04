O funduszach europejskich w nowej siedzibie marszałka

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprosił do Szczecina blisko stu samorządowców z regionu, aby porozmawiać z nimi o środkach unijnych. Była to dla niego okazja, aby pochwalić się nowym gmachem Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piłsudskiego, w dawnej przychodni. Spotkanie z samorządowcami to pierwsza stacjonarna impreza zorganizowana w tym miejscu.

Główny temat: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To ważne dla samorządów narzędzie, dzięki któremu pozyskają unijne środki na realizacje inwestycji w nowej perspektywie finansowej. Dotychczas takie zintegrowane inwestycje pozwoliły m.in. na budowę nowych centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów czy realizację projektów środowiskowych i gospodarczych.

- Jesteśmy bardzo opóźnieni, jeśli chodzi o proces negocjacji funduszy unijnych na kolejną perspektywę 2020 - 2027, co bardzo mnie martwi - powiedział marszałek. - Polski rząd jeszcze nie zamknął negocjacji dotyczącej tak zwanej umowy partnerstwa. A to jest podstawa, żeby w ogóle mówić o ukształtowaniu wszystkich pozostałych programów. W tej perspektywie nasz rząd wysłał do Komisji Europejskiej projekt umowy dopiero w połowie grudnia ubiegłego roku. Jeżeli negocjacje uda się zakończyć w maju, w porównaniu do poprzedniej perspektywy mamy rok opóźnienia. Na samym starcie! Nie ukrywam, że nie ułatwiamy tego jako województwo, o tyle, że wniosłem skargę na umowę ramową, bo podtrzymuję, że zostaliśmy ogołoceni o 100 milionów euro, czyli 1,5 miliarda złotych, które powinny zostać zainwestowane w naszym województwie.

(as)