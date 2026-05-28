O czym mówiono w czasie komisji? Większość może wszystko

Według radnej Zięciny protokół nie zawiera istotnego stwierdzenia prezesa lecznicy. Fot. Jacek SŁOMKA

Komisja Finansowo-Budżetowa i Planowania Przestrzennego barlineckiej Rady Miejskiej, w czasie jednego ze swoich posiedzeń, zajmowała się m.in. sytuacją finansową Szpitala Barlinek sp. z o.o. Po jakimś czasie okazało się, że w protokole z jej posiedzenia, nie zapisano wszystkiego, o czym na niej dyskutowano.

REKLAMA

Radna Anna Zięcina stanowczo przeciw takiemu stanowi rzeczy zaprotestowała. Zażądała od przewodniczącej komisji Alicji Kowalewskiej, sprostowania protokołu i zapisania w nim rzeczywistego przebiegu obrad komisji. Według radnej Zięciny protokół nie zawiera istotnego stwierdzenia prezesa lecznicy, a mianowicie wypowiedzi, że nie zapłacił raty z listopada 2025 roku, układu ratalnego zawartego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz stwierdzenia przez prezesa, że szpital, zapłaci odsetki od tej niezapłaconej raty. Mimo że komisja odbyła się w styczniu br., do dziś protokołu nie sprostowano. Warto też podkreślić, że protokół, w którym według radnej brakuje wypowiedzi prezesa szpitala, podpisała tylko część jej członków. W trakcie kolejnej sesji, w sprawie tej wypowiadał się radca prawny urzędu. Z jego wypowiedzi wynikało, że takie działanie komisji i jej przewodniczącej mieści się w granicach prawa. Skoro protokół podpisała większość jej członków, to wszystko jest w porządku. Pismo w tej sprawie do radnej Zięciny, wystosował przewodniczący RM, Cezary Michalak. Stwierdza on m.in., że zorganizował spotkanie w sprawie uzupełnienia protokołu z zainteresowanymi stronami, lecz zostało ono zerwane, w związku z czym nie udało się wypracować kompromisu w tej sprawie. Jednocześnie podkreśla, że członkowie komisji, w drodze głosowania, mogą wprowadzić w protokole poprawki, zgłoszone przez osoby biorące udział w jej posiedzeniu. Jednak większość członków komisji postanowiła, że żadnych poprawek do protokołu nie wniesie. Tym samym protokół nie zostanie zmieniony. Podobną odpowiedź, na pytania w sprawie spornego protokołu otrzymał „Kurier Szczeciński”.

***

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Tak brzmi treść przysięgi składanej przez radnych, na pierwszej sesji RM, nowej kadencji. Być może dla dobra gminy i jej mieszkańców troje z pięciu członków komisji uznało, że nie należy zmieniać protokołu, o co apelowała radna Anna Zięcina. Bo czym innym tłumaczyć taką decyzję? ©℗

J. SŁOMKA

REKLAMA