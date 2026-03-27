Nowy posterunek policji w Dobrzanach otwarty

Policja w Dobrzanach działa przy tej samej ulicy co dotychczas, ale po innym numerem.

W Dobrzanach, pow. stargardzki, oficjalnie otwarto nową siedzibę lokalnego posterunku policji. Uroczystość odbyła się 24 marca, tuż po zakończeniu obrad Rady Miejskiej.

Nowy Posterunek Policji w Dobrzanach mieści się przy ul. Staszica 38 - 40 i zastąpił dotychczasową siedzibę znajdującą się przy tej samej ulicy pod numerem 25/37.

Inwestycja była możliwa dzięki współpracy władz gminy Dobrzany z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Jak podkreśla rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, asp. Wojciech Jędrych, nowy posterunek to przede wszystkim znacząca poprawa warunków pracy funkcjonariuszy oraz wyższy komfort obsługi mieszkańców.

- Pieniądze na remont oraz wyposażenie przekazała policji gmina Dobrzany - dodaje asp. Jędrych.

W uroczystym otwarciu PP udział wzięli m.in. p.o. komendanta KPP Stargard mł. insp. Emil Ubych, burmistrz Dobrzan Paweł Filip oraz radni Rady Miejskiej i mieszkańcy.

Podczas spotkania podkreślano znaczenie współpracy samorządu z policją. Otwarcie nowego posterunku to kolejny krok w kierunku modernizacji lokalnych służb i wzmacniania bezpieczeństwa w Dobrzanach.

W starej siedzibie dobrzańskiej policji, jak się dowiedzieliśmy, będzie działał salon strzyżenia psów.

(w)

