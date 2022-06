Biegi Kota Umbriagi. Medale wybrane, konkurs rozstrzygnięty

Wiadomo już, jak będą wyglądały tegoroczne medale w Biegach Kota Umbriagi. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała cztery, które zmienią się w medalowe krążki. Do zaprojektowania medalu biegowego z wizerunkiem Umbriagi – słynnego kota żeglarza – zaproszono dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

– Na konkurs wpłynęło łącznie 48 prac – informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Komisja dokonała ich oceny prac biorąc pod uwagę: samodzielność przy wykonywaniu pracy, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

W kategorii przedszkolaki pierwsze miejsce i główna nagroda przypadła Lilianie Berest z Przedszkola Publicznego nr 27 „Żagielek”. Wyróżnienia otrzymali Emilia Kowalczyk i Szymon Mościcki, oboje z Przedszkola Publicznego nr 65.

W kategorii klasy I-III pierwsze miejsce i i główną nagrodę przyznano Katarzynie Królak ze Szkoły Podstawowej nr 44. Z kolei I wyróżnienie otrzymała Oliwia Pieprzyk ze Szkoły Podstawowej nr 37, a II – Zosia Krzywańska ze Szkoły Podstawowej nr 44.

Projekty nagrodzonych za pierwsze miejsce oraz pierwsze wyróżnienie z każdej kategorii zostaną wytłoczone na medalach Biegów Kota Umbriagi 2022. Nagrodą główną w obu kategoriach jest semestr zajęć plastycznych w Stacji Akademia Rozwoju.

– Nagrodami dla wyróżnień w obu kategoriach jest odzież sportowa marki Just Hero – dodaje C. Wołosz. – Wszyscy laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy za udział w konkursie, które zostaną dostarczone do szkół, a nauczyciele (opiekunowie) podziękowanie za udział.

(ek)