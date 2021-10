Nowe terapie lekowe zostaną ocenione na szczecińskiej uczelni

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie będzie oceniana jakość nowych terapii lekowych wprowadzanych w naszym kraju. To jeden z elementów umowy między uczelnią a Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Umowy, która, jak oceniają przedstawiciele rządu, jest ważnym elementem decentralizacji.



- Agencja poszukuje najlepszych specjalistów, aby oceniali technologie lekowe, żeby przygotowywali, co należy finansować ze środków publicznych, jakie decyzje będziemy podejmować - powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. - Dzięki podpisaniu dzisiejszej umowy powstanie nowy oddział agencji. Trzeci, ale pierwszy skoncentrowany na technologiach lekowych.

Doktor Roman Topór-Mądry, szef AOTMiT, podkreślał, że Agencja musi posiłkować wiedzą ekspertów, doświadczeniem praktyków. A PUM jest naturalnym partnerem, skoro podnosi swoją pozycję w rankingach a jego efektywność naukowa jest oceniana bardzo wysoko.

- To wszystko pozwala nam mieć nadzieję, że zespół, który będzie tu działał, będzie działał sprawnie - dodawał Topór - Mądry.

Wojewoda Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że umowa z Agencją to kolejny dowód na to, że szczecińska uczelnia ma swoje bardzo ważne miejsce na mapie akademickiej naszego kraju. I świadczy o powiązaniu między kapitałem intelektualnym kadry PUM a potrzebami administracji państwowej.

- Bardzo często rządowi, którym mam przyjemność i honor reprezentować, rządowi tworzonemu przez Prawo i Sprawiedliwość, zarzuca się centralizację państwa - stwierdził wojewoda. - A to jest właśnie przypadek decentralizacji państwa. Wyjścia do regionów, do województw, do społeczności regionalnych, po to, aby uczelnie takie jak Pomorski Uniwersytet Medyczny, z dala od Warszawy uczestniczyły w procesach dotyczących całego państwa. To namacalny przykład, że decentralizacja ma miejsce, decentralizacja w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli dzielenie się kompetencjami i uzyskiwanie wiedzy, która jest w ośrodkach naukowych w całym kraju.

Profesor Bogusław Machaliński, rektor PUM, dodawał, że współpraca z Agencją obejmuje również zadania naukowe i aspekty szkoleniowo - organizacyjne, przyczyni się także do lepszej współpracy z otoczeniem gospodarczym.

- Innowacyjność w medycynie to absolutnie klucz do postępu w obszarze zdrowia - powiedział rektor. - Na PUM prowadzone są od lat programy lekowe. Do tej pory są prowadzone w sposób nieskoordynowany. Dzięki Centrum Wsparcia Badań Klinicznych oraz posadowieniu zespołu Agencji chcemy skoordynować i zoptymalizować te prace. ©℗

(as)