Nowe oznakowanie dla kierowców. PAT na Arkońskiej

Od kilku dni kierowcy oswajają się z nową organizacją ruchu na odcinku ul. Arkońskiej między pętlą Las Arkoński do wysokości przystanku przy rondzie Jana Olszewskiego. Wytyczony tam został właśnie postulowany od dłuższego czasu pas autobusowo-tramwajowy. Pojawiło się nowe oznakowanie poziome na jezdni. O zmianie zasad poruszania się tą trasą informują równocześnie nowe znaki drogowe.

Tym samym teraz na tym fragmencie nowej arterii z torowiskiem dla tramwajów ruch w obu kierunkach odbywa się tak samo jak od kilku już lat na odcinku ul. Arkońskiej od pętli Las Arkoński do skrzyżowania z ul. Wszystkich Świętych. Co oznacza, że kierowcy mają do dyspozycji po jednym prawym pasie ruchu w każdym kierunku, a na ich szerokości muszą liczyć się z koniecznością zdjęcia nogi z gazu, bo wzdłuż nich urządzone są tzw. przystanki wiedeńskie tramwajów i autobusów. Z PAT-a mogą również korzystać motocykliści.

Dwa wewnętrzne pasy jezdni, w której przebiega torowisko, są wyłączone z ogólnego ruchu kołowego. Te przeznaczone są dla tramwajów i autobusów, o czym zmotoryzowanym ma przypominać stosowne oznakowanie wymalowane na nawierzchni z napisami „BUS”. Takie rozwiązanie ma – w założeniu – wymusić na kierowcach ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązujących na drodze dopuszczalnych prędkości jazdy. Dotąd notorycznie przez wielu z nich ignorowanych. Tylko w ostatnich tygodniach doszło tam do dwóch poważnych wypadków, w tym jednego dachowania autem tuż przed wejściem na pobliski stadion Arkonii. Skutki demolki w tym miejscu, jak i w rejonie pobliskiego zakrętu na wysokości skrzyżowania z ul. Międzyparkową, tuż obok dojścia i zjazdu do kompleksu Arkonki, w postaci wygiętych przęseł wygrodzenia jezdni, widoczne są tam do dziś.

Większość kierowców – jak wynika z naszych obserwacji – stosuje się do nowych reguł jazdy. Choć zdarzają się wciąż tacy, którzy mkną środkiem jezdni jak gdyby nigdy nic, nie zważając na wprowadzone zmiany.

Stosowne oznakowanie poziome jest na tyle czytelne, że z poruszaniem się ul. Arkońską nikt nie powinien mieć najmniejszych rozterek czy tłumaczeń typu „zagapiłem się”, „a jak ostatnio jechałem, to tych znaków nie było”.

Warto jednocześnie pamiętać, że samochodem możliwy jest – co rzecz oczywista – zjazd na pas autobusowo-tramwajowy w tych miejscach, gdzie służy on zarazem jako lewoskręt: przy wjeździe na parking, który znajduje się naprzeciwko stadionu Arkonii oraz na wysokości wjazdu na parking leśny przy Polanie Czerwonej, obok Arkonki. ©℗

(MIR)