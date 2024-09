Nowe elektryki i hybrydy dla zachodniopomorskiej policji [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Siedem niskoemisyjnych samochodów otrzymała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wśród nich są dwa auta elektryczne i pięć hybryd typu plug-in, dzięki którym rocznie do atmosfery nie trafi prawie 11 ton dwutlenku węgla. 860 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W środę 11 września auta zostały włączone do służby.

Dwa samochody elektryczne z naściennymi stacjami ładowania będą służyć funkcjonariuszom z wydziałów: Transportu oraz Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Z kolei auta hybrydowe będą wykorzystywane w KWP w Szczecinie, Komendzie Miejskiej w Koszalinie, a także Komendach Powiatowych w Stargardzie i Sławnie.

- Zachodniopomorska policja jest pierwszą w Polsce, która tak odważnie postawiła na rozwój elektromobilności, kupując samochody elektryczne i hybrydowe, a także stacje ładowania. To korzystne nie tylko ze względu na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym pyłu zawieszonego PM 2.5, ale także oszczędności na zakupie paliwa – mówi Waldemar Miśko, prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. - Współpraca jest nieoceniona. Dzięki niej działamy na rzecz środowiska, gdzie beneficjentem jest zachodniopomorska policja, ale w szczególności mieszkańcy zachodniopomorskiej ziemi. Te pojazdy nie dość, że są przyjazne dla przyrody, emitują mniej szkodliwego CO2, ale co najważniejsze są podstawowym narzędziem pracy policjantów i dzięki nim, policja jest bardziej skuteczna.

Łączny koszt zakupu 7 nowych pojazdów to 1,72 mln zł. Z przyznanymi wcześniej dofinansowaniami zachodniopomorska policja ma w swojej flocie 33 samochody elektryczne i hybrydowe, których zakup wsparł WFOŚiGW w Szczecinie. To zarówno nieoznakowane, jak i oznakowane radiowozy, wykorzystywane do codziennych działań, w tym dotyczących prewencji czy ruchu drogowego. (K)

Film: Dariusz Gorajski