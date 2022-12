Hybrydy w pogotowiu. Pięć nowych aut dla ratowania zdrowia i życia

Pięć nowych ekologicznych samochodów ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ich zakup został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

– Nowe samochody to cztery Renault Captur oraz Mitsubishi Eclipse Cross PHEV – informuje Paulina Heigel, rzecznik prasowy WSPR w Szczecinie. – Każdy z pojazdów to hybryda typu plug-in. Na jednym ładowaniu baterii mogą przejechać odległość ok. 45 kilometrów. Po przejechaniu takiej trasy auta można ponownie naładować lub jechać dalej dzięki silnikowi spalinowemu o pojemności 1598 cm sześc. w renault lub pojemności 2360 cm sześc. w mitsubishi.

To pierwsze ekologiczne pojazdy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Będą służyć pracownikom pogotowia m.in. do przemieszczania się pomiędzy podstacjami, przewozu niezbędnej dokumentacji oraz sprzętu. Jeszcze w tym roku trafią do filii w Szczecinie, Gryficach i Łobzie.

Nowe auta kosztowały 800 654 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (400 tys. zł) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (200 tys. zł).

