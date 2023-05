Nowe atrakcje, także dla dzieci, czekają na gości w Sandrze [GALERIA]

Domki na drzewach, centrum rozrywki dla dzieci, mini golf na dachu i wiele innych atrakcji przygotowuje na przyjęcie wczasowiczów pogorzelicka Sandra, która już wiele lat temu postawiła na wypoczynek dzieci z rodzicami.

To właśnie tu powstały pierwsze w regionie baseny z wodnymi atrakcjami dla maluchów, tu całe lato czekają na dzieci animatorzy, którzy organizują im wolny czas. To tacy dawni „kulturalno-oświatowi”, którzy pojawiają się w wielu ośrodkach.

- Chcę jeszcze bardziej uatrakcyjnić wypoczynek dla dzieci w Sandrze. Nie ukrywam, że konkurencja jest coraz większa, powstają nowe ośrodki, więc stawiam jeszcze bardziej na wczasy rodzinne. Naszym symbolem jest rzeźba przed wejściem do budynku: mama, tata i dziecko. Kilka lat temu powiększyłem obiekt o studia mieszkalne, gdzie w jednym pokoju mieszkają rodzice, a w drugim dzieci. To się przyjęło, podobnie jak bungalowy, gdzie dziecko jest cały czas na świeżym powietrzu pod okiem rodziców, którzy odpoczywają na tarasie - mówi właściciel Sandry Janusz Zalewski.

Teraz trwa budowa centrum rozrywki w byłej stołówce w tzw. starej części Sandry. Będą tam place zabaw, basen z kulkami, ścianka wspinaczkowa, ekrany multimedialne, gry i konsole, automaty do gier i wiele innych atrakcji.

Dziś w ośrodku jest jedna stołówka (były trzy), która czynna jest wystarczająco długo by wyżywić wszystkich wczasowiczów. Od roku gości wita nowy hol recepcyjny w żywych kolorach.

Na dachu stołówki powstaje minigolf z dziewięcioma dołkami i wieloma atrakcyjnymi przeszkodami. Tu także będzie można pograć w szachy plenerowe. Zmieniona została część basenowa, w której powstała grota solna z tężnią oraz sauna na podczerwień.

Nową atrakcją dla dzieci będą zapewne domki na palach, w których będzie można wypoczywać kilka metrów nad ziemią. Domki są przeszkolone, znajdują się w nich dwa łóżka, grzejnik elektryczny, TV oraz system interkom, pozwalający rodzicom na stały kontakt z dziećmi. Domki połączone są pomostem zakończonym zjeżdżalniami. Rodzice będą mieszkali w pobliskich bungalowach.

Dla dorosłych powstają miejsca do grillowania. Cztery wiaty z ławami do biesiadowania pozwolą na uatrakcyjnienie wieczornych spotkań ze znajomymi.

Janusz Zalewski jako jeden z pierwszych właścicieli ośrodków wczasowych otrzymał w listopadzie 2022 roku nowe, dużo wyższe stawki opłat za gaz i prąd. Potem zaczęli otrzymywać je inni, co spowodowało liczne oszczędności (m.in. ograniczenie czasu korzystania z saun) i zmusiło do szukania nowych źródeł energii. Dziś Sandra korzysta do ogrzewania obiektów z gazu, oleju opałowego, fotowoltaiki i pomp ciepła.

Minęły już czasy, w których skierowania na letni wypoczynek sprzedawane były przed sezonem. Tak dzieje się nie tylko w Sandrze, ale także w wielu innych ośrodkach czy też hotelach na wybrzeżu albo w innych rejonach kraju. Wielu gości „patrzy w niebo” i decyzję o wyjeździe podejmuje pod wpływem prognozy pogody.

Jakie będzie tegoroczne lato? Wszystko zależy od zasobności portfeli i pogody.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI