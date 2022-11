Coraz większe koszty. Wysokie rachunki dobiją ośrodki wczasowe?

Właściciele pensjonatów i obiektów wypoczynkowych na Wybrzeżu od dawna zastanawiają się, jak przetrwać zimę. Niektóre już zamknęły drzwi przed turystami. Wyższe stawki opłat za gaz i ciepło spowodowały, że małe obiekty na 40-50 osób stają się nierentowne, bo prowadzenie ich dla kilku gości jest nieopłacalne.

Hotelowy boom w Pobierowie

Są jednak inwestorzy, którzy wierzą wciąż w przyszły zysk z turystyki. W Pobierowie, gdzie powstaje hotel Gołębiewski (na razie budowa wstrzymana, choć niektóre gazety piszą, że trwa w najlepsze), budowane są także w centrum wsi dwa inne hotele, ale kiedy one powstaną, nie wiadomo. Z budowy jednego zszedł wykonawca, któremu inwestor zalegał z płatnościami. Teraz pojawiła się inna ekipa. Tyle tylko że budowa nowego apartamentowca wzbudza protesty tych, którzy mieszkają w stojącym już budynku. Na razie mają widok z okna na morze, niebawem go stracą, bo widok przesłoni im powstający budynek. Ale przecież jak kupowali, to widzieli makietę.

W Laoli VIP-ów nie brakuje

W Pobierowie na razie numerem jeden jest Grand Laola SPA, którego współwłaścicielem jest

...