Nowa szkoła na Kredowej w Szczecinie za 1,5 roku?

Jest szansa, że za 18 miesięcy dobiegną wreszcie końca prace przy budowie szkoły podstawowej w rejonie ulic Kredowej i Podbórzańskiej na szczecińskim Warszewie. W czwartek (27 października) miasto podpisało umowę z firmą Adamietz Sp. z o.o. na realizację tej inwestycji. Koszt zakontraktowanych robót to ponad 70 mln zł brutto.

- Wykonawca ma za zadanie dokończyć budowę trzykondygnacyjnego budynku szkolnego, w którym znajdować się będą m.in. sale lekcyjne, pomieszczenia do indywidualnej pracy z dziećmi oraz w zakresie porad specjalistycznych, gabinet pielęgniarki, zaplecze nauczycielskie, stołówka z zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne, biblioteka - przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Szkoła posiadać będzie zespól sportowy złożony z hali z dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęć ruchowych z zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu i zapleczem dla nauczycieli oraz z widownią. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy mają nadzieję, że tym razem inwestycję uda się doprowadzić do końca. Przypomnijmy, że z powodu niskiego zaawansowania robót budowlanych miasto w sierpniu 2020 r. rozwiązało umowę z poprzednim wykonawcą. W wyniku odstąpienia od umowy firmie zostały naliczone kary umowne w wysokości ponad 12,5 mln zł, została też skutecznie uruchomiona gwarancja bankowa wykonawcy w wysokości ponad 5,9 mln zł. W formie gotówki wpłynęła na konto miasta.

Tomasz TOKARZEWSKI