Rok na Kredową i Miłosza to za mało

Nowa ulica Czesława Miłosza i przebudowywany odcinek przyległej do niej ul. Kredowej na szczecińskim Warszewie miały być gotowe latem tego roku. Termin przesunięty został na jesienny, do 27 października. Opóźnienie w realizacji inwestycji rośnie - teraz jest mowa o jej finale z początkiem nadchodzącej zimy. Stan zaawansowania prac jednak nie wskazuje, by i grudniowa data ich ukończenia przez wykonawcę została dotrzymana.

Inwestycja miała zakończyć się do 20 sierpnia tego roku. Tymczasem dopiero na dwa dni przed upływem tego terminu doszło do wyłączenia z ruchu kołowego dolnego odcinka ul. Kredowej między skrzyżowaniami z ulicą Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego oraz ul. Wakacyjną i urządzaną od podstaw nową ul. Czesława Miłosza. Tą ostatnią - choć to wciąż plac budowy - wyznaczony został objazd dla samochodów.

Przypomnijmy, że ul. Czesława Miłosza wytyczona została przez pas ugorów między działkami i placem rozgrzebanej budowy nowej szkoły (wciąż czekającej na dokończenie). Stała się łącznikiem między zdewastowaną i wyglądającą generalnej przebudowy wspomnianą ul. Kredową oraz wąską

...