Nowa siedziba już gotowa

Nowy adres poradni to ul. Korczaka 5 w Policach. Jej siedzibę łatwo poznać po kolorowej elewacji. Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach jest już gotowa – poinformowało Starostwo Powiatowe. Może się już przeprowadzać. Zaraz potem przyjmie w nowych progach pierwszych klientów.

Nowa siedziba poradni mieści się przy ul. Korczaka 5 w Policach.

– Do dyspozycji jej pracowników i klientów są wyremontowane, bardziej przyjazne pomieszczenia przystosowane do zajęć, a także winda – wymienia Agnieszka-Rychlik Bakalarz z Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Policach. – Kolorowa elewacja budynku wyróżnia go na tle pozostałych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się nieopodal.

Budynek ten, po remoncie, spełnia wymagania dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kosztowało około 9,5 mln zł. Inwestorem jest Powiat Policki.

