Szczecińska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 będzie miała nową siedzibę

Fot: KWPSP Szczecin

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zmieni lokalizację. Nowa siedziba ma powstać przy ul. Polickiej do końca września przyszłego roku. Inwestycja obejmie m.in. budowę budynku administracyjno-biurowego, wspinalni oraz placu wielofunkcyjnego do ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.

"Użytkujemy bardzo stary budynek, który dzierżawimy. Biorąc pod uwagę rozwój miasta w kierunku północnym i jedyną drogę do Polic, zmiana lokalizacji tej jednostki jest naprawdę bardzo potrzebna" – powiedział we wtorek Komendant Miejski PSP w Szczecinie st. bryg. Jacek Dziurdz.

W ramach inwestycji powstanie m.in. budynek administracyjno-biurowy, wspinalnia, plac manewrowy oraz plac wielofunkcyjny do ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.

Nowa siedziba JRG nr 4 powstanie przy głównych ciągach komunikacyjnych w północnej części miasta. Ułatwi to szybki dojazd m.in. do ulic: Polickiej, Pokoju, Szosy Polskiej, Nehringa, Nad Odrą i Stołczyńskiej.

"To jednostka długo wyczekiwana, ale też niezbędna, żeby skutecznie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina" – powiedział we wtorek Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk.

Obecnie siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 znajduje się przy ul. Nad Odrą. Nowa siedziba ma powstać do końca września 2024 r. Koszt pierwszego etapu to 8,5 mln zł, wartość całej inwestycji to ponad 27 mln zł.

Budowa nowej siedzimy związana jest też z planowaną przez władze miasta przebudową infrastruktury drogowej, która ma obejmować m.in. użytkowaną dotychczas przez JRG Nr 4 działkę budowlaną.

