Nocne poszukiwania siedmiorga zaginionych nastolatek w Moryniu. W akcji 70 osób i specjalistyczny sprzęt

W nocy z piątku na sobotę trwała akcja poszukiwawcza siedmiorga dziewcząt, których zaginięcie zgłoszono służbom ratowniczym w Moryniu.

Ze zgłoszenia wynikało, że zaginione są w wieku od 12 do 17 lat. Do akcji poszukiwawczej ruszyli policjanci oraz strażacy ochotnicy z Morynia, Trzcińska-Zdroju i Bani. Włączyła się do nich także Chojeńska Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza. Do poszukiwań użyto specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu strażaków: łodzi, quada i drona.

Na szczęście akcja miała swój szczęśliwy finał.

- Działania zakończono przed godz. 3 nad ranem, kiedy to jeden z patroli policji natrafił na nieletnie w miejscowości Przyjezierze. W działania zaangażowanych było łącznie około 70 osób - informują druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Moryń.

