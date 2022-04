Nocna i świąteczna opieka zdrowotna znów w szpitalu przy ul. Arkońskiej

Po dwuletniej przerwie w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie działalność wznowi punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stanie się to o północy w niedzielę, 1 maja. Ale uwaga - punkt jest teraz w nowym miejscu: w budynku Z, znajdującym się blisko wejścia do szpitala od ulicy Broniewskiego. Kontakt telefoniczny do poradni: 91 813 93 74, 91 813 93 75, 91 813 93 79.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Przypomnijmy, że z tego rodzaju świadczeń można korzystać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego miejsca udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.

