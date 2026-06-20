Noc Kupały w Parku Kasprowicza [GALERIA]

Na Psiej Polanie stanęła słowiańska wioska z rzemieślniczymi kramami. Jednak uwaga Szczecinian i turystów skupiła się przede wszystkim na barwnym widowisku, w trakcie którego Drużyna Grodu Trzygłowa TRIGLAV przywowała dawne słowiańskie obrzędy i zwyczaje przesilenia letniej mocy - Nocy Kupały: rytuały związane z ogniem, wodą i ziołami.

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Były więc potyczki wojów, krzesanie „żywego ognia” oraz jego przenoszenie z pieśniami i tańcem, oczyszczające skoki nad płomieniem, plecenie i puszczanie wianków na wodzie. Wszystko to w Parku Kasprowicza, aż po Rusałkę.

(an)

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