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Noc Kupały w Parku Kasprowicza [GALERIA]

Data publikacji: 20 czerwca 2026 r. 21:26
Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2026 r. 21:29
Noc Kupały w Parku Kasprowicza
 

Na Psiej Polanie stanęła słowiańska wioska z rzemieślniczymi kramami. Jednak uwaga Szczecinian i turystów skupiła się przede wszystkim na barwnym widowisku, w trakcie którego Drużyna Grodu Trzygłowa TRIGLAV przywowała dawne słowiańskie obrzędy i zwyczaje przesilenia letniej mocy - Nocy Kupały: rytuały związane z ogniem, wodą i ziołami.

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 Były więc potyczki wojów, krzesanie „żywego ognia” oraz jego przenoszenie z pieśniami i tańcem, oczyszczające skoki nad płomieniem, plecenie i puszczanie wianków na wodzie. Wszystko to w Parku Kasprowicza, aż po Rusałkę.

(an)

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