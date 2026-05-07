Niezwykłe znalezisko sprzed setek lat

Fot. ZUW

Unikatowe historyczne dokumenty trafiły do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niektóre z nich mają ponad 200 lat. Dotyczą naszego regionu i urządzeń wodnych z okolic Myśliborza. Wkrótce zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Trzy, niestety częściowo zniszczone, teczki pełne zapisków, map i rysunków znalazła powołana przez wojewodę zachodniopomorskiego likwidator Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Myśliborzu. Znajdujące się w teczkach materiały to rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych w rejonie Myśliborza. Te najstarsze napisane są w języku niemieckim i pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku i początku XIX stulecia. Są też tam materiały tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.

– To wyjątkowe i unikatowe materiały, które pokazują i opisują, jak dawniej wyglądał nasz region, a tym samym pozwalają odkryć go jeszcze bardziej – mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. – Przekażemy je do Archiwum Państwowego, aby wzbogaciły nasze wojewódzkie zasoby historyczne i służyły kolejnym pokoleniom.

(K)

