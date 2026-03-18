Wielkanocny kiermasz u wojewody [GALERIA]

W gmachu ZUW odbył się w środę kiermasz wielkanocny z rękodziełem wykonanym przez podopiecznych domów pomocy, domów seniora czy innych organizacji pomocowych. Fot. Agata JANKOWSKA

W gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbył się kiermasz wielkanocny. Swoje produkty - głównie rękodzieło wykonane podczas zajęć i terapii - prezentowali podopieczni instytucji pomocowych oraz organizacji pozarządowych.

Rzeczy, które można było kupić za niewielkie pieniądze podczas środowego kiermaszu, były niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Wielkanocne stroiki, pluszowe zajączki, porcelanowe jajka, kurczaki z włóczki lub drewna, biżuterię czy kwiatowe kompozycje zrobili specjalnie na tę okazję podopieczni domów pomocy społecznej, domów seniora, organizacji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Wielkanocne ozdoby nie są produkowane na masową skalę, są zrobione przez konkretne osoby, skrupulatnie i od serca. Każda rzecz ma tutaj swoją duszę i za każdą z nich stoi historia jego autora - jak w przypadku kwiatowych stroików i wianków pani Zofii, która radośnie witała klientów przy swoim stoisku, prezentując nie tylko rękodzieło, ale także udekorowany kwiatami kapelusz.

- Wszystko robiłam sama, natomiast kapelusz dostałam od znajomej - mówiła.

Energia pani Zofii udziela się wszystkim wokół, a z każdą minutą na korytarzach i w pomieszczeniach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego robiło się coraz ciaśniej, bo klientów przybywało. Kupującymi byli urzędnicy, pracownicy ZUW, pojawił się także wicewojewoda Dawid Krystek. Ale przychodzili także ludzie "z ulicy". Kiermasz wielkanocny był nie tylko okazją do zakupów, ale i do rozmów, poznania nowych osób, zapoznania się z działalnością poszczególnych organizacji.

Podczas wydarzenia można było kupić lub zamówić również jedzenie - tradycyjne wielkanocne potrawy. W ofercie były między innymi żurek na naturalnym zakwasie, biała kiełbasa, marynowana pieczona karkówka, staropolski bigos (również w wersji wegańskiej), pasztety, sałatka jarzynowa i ciasta - sernik oraz babka piaskowa.

W kiermaszu udział wzięli przedstawiciele szczecińskich placówek: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera, Dziennych DPS-ów przy ul. Potulickiej, Łukasiewicza, Ściegiennego, Krasińskiego, Królowej Jadwigi, reprezentanci Środowiskowych Domów Samopomocy w Reczu i Drawnie oraz Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie i Nadodrzańskiego Domu Seniora. ©℗

(aj)

