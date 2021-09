Nieudana "ustawka". Śmieci ze Szczecina pod goleniowskim urzędem

W Gminie Goleniów od ubiegłej środy nie są wywożone odpady komunalne, bo gmina nie ma pieniędzy na opłacenie tej usługi. W internecie trwa namawianie mieszkańców, by worki ze śmieciami odwozić pod Urząd Gminy i Miasta. W poniedziałek (13 września) znalazł się pierwszy odważny.

O godzinie 8.55 pod urzędem zjawił się młody mężczyzna z dwoma czarnymi workami, które postawił przy wejściu do biurowca. Strażnicy miejscy spytali go, dlaczego to robi. Odparł, że przywiózł worki z odpadami zmieszanymi, których nie przyjęto w goleniowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Mężczyzna kategorycznie odmówił zabrania śmieci, wobec czego strażnicy oświadczyli mu, że zostanie ukarany mandatem w wysokości 500 zł za zanieczyszczanie miejsca publicznego. Właściciel śmieci mandatu nie przyjął, więc poinformowano go, że sprawa zostanie skierowana do sądu.

Po wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że nie jest on zameldowany na terenie Gminy Goleniów ani nie złożył tzw. deklaracji śmieciowej. Owszem, mieszka w Załomiu, ale… w jego części szczecińskiej. Nie ma więc prawa wymagać od Gminy Goleniów, by odbierała jego odpady.

W zdarzeniu najciekawszy jest jednak udział udział jednego z gminnych radnych, Łukasza Mituły, który należy do grupy radnych sprzeciwiających się podniesieniu stawki „opłaty śmieciowej” i pobieraniu od mieszkańców pełnej kwoty potrzebnej do opłacenia kosztów wywozu odpadów. Jak wynika z relacji świadków zdarzenia, radny rozmawiał z właścicielem worków ze śmieciami na schodach prowadzących do urzędu, a potem obserwował interwencję Straży Miejskiej, filmując ją z krzaków rosnących przed UGiM.

Wszystko działo się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, zapewne cała akcja radnego znalazła się na filmie, podobnie jak widoczne na zdjęciu dostarczenie śmieci pod goleniowski urząd przez mieszkańca gminy Szczecin.

