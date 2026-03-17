13-latek pędził hulajnogą elektryczną 52 km/h

Od 3 marca stargardzcy policjanci zatrzymali już łącznie 12 praw jazdy. Fot. KPP Stargard

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przeprowadzili akcję „Prędkość” na terenie powiatu. Sprawdzali, czy kierowcy stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

Podczas czwartkowych działań aż pięciu kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h. Od 3 marca, kiedy zaczęły obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące zatrzymywania dokumentów w przypadku rażących naruszeń prędkości, stargardzcy policjanci zatrzymali już łącznie 12 praw jazdy.

– W 11 przypadkach przekroczenia miały miejsce poza terenem zabudowanym, a w jednym w terenie zabudowanym – poinformował asp. Wojciech Jędrych, rzecznik stargardzkiej policji. – Łącznie nałożono 382 mandaty karne.

Nie tylko kierowcy samochodów czy motocykli mogą wpaść w kłopoty z powodu nadmiernej prędkości. Policjanci w Stargardzie zmierzyli prędkość 13-letniego chłopca poruszającego się hulajnogą elektryczną. Jego pojazd pędził aż 52 km/h, a młody kierowca nie posiadał żadnych wymaganych uprawnień.

– Maksymalna dozwolona prędkość dla hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h – przypomina policja. – W związku z tym opiekun prawny nieletniego został ukarany mandatem za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej odpowiednich uprawnień. ©℗

(w)

