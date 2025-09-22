Poniedziałek, 22 września 2025 r. 
Nastolatek na hulajnodze potrącił sześciolatka. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala

Data publikacji: 22 września 2025 r. 15:13
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r. 15:13
Nastolatek na hulajnodze potrącił sześciolatka. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala
Fot. Mirosław Winconek (archiwum)  

W Elblągu 13-letni chłopiec, jadąc hulajnogą elektryczną, potrącił sześciolatka, który prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Obaj chłopcy nie mieli kasków ochronnych – podała policja.

Do wypadku doszło w niedzielę na chodniku między ulicami Kasprzaka a Kalankiewicza w Elblągu – poinformował w poniedziałek nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

13-latek kierował hulajnogą elektryczną, a sześciolatek, który był pod opieką osoby dorosłej, prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Po wypadku młodszy z urazem głowy został przewieziony karetką do szpitala. Obaj chłopcy byli bez kasków ochronnych. 13-latek miał kartę rowerową.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli hulajnogę, którą poruszał się 13-latek. Wyjaśniają okoliczności wypadku.

– Przypominamy o dobrej praktyce używania kasków ochronnych, jeżeli poruszamy się hulajnogą elektryczną lub rowerem – powiedział policjant.

Na Warmii i Mazurach doszło w weekend jeszcze do dwóch niebezpiecznych sytuacji z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. W sobotę w Iławie 23-latek nie zachował ostrożności i wjechał w samochód osobowy. W poniedziałek, także w Iławie, 15-latek uderzył w tył samochodu. Nastolatek trafił do szpitala.

Logo PAP Copyright

Komentarze

Na wiosce
2025-09-22 15:16:34
to my się na rowerach trykali, aż 8 z kół się robiły!
Nie trzeba wojny
2025-09-22 15:15:22
wincej hulajnogów, wincej!

