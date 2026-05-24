Niemiecka medycyna na wodzie. Nauka przyszłości?

W sobotę 23 maja do nabrzeża przy Walach Chrobrego przybiła niemiecka barka Wissenschaft (niem. - Nauka). Na pokładzie barki zamienionej na statek wystawienniczy można oglądać ekspozycję poświęconą nauce przyszłości. Ekspozycja jest nowoczesna i interaktywna. Dotyczy między innymi walki z chorobami, takimi jak cukrzyca czy nowotwory.
Statek jest wyraźnie oznakowany dużymi banerami w jezyku niemieckim. Przed trapem stoi członek załogi zapraszając na pokład. Wystawę odwiedzają między innymi rodziny z dziećmi. Wstęp jest bezpłatny. Ekspozycję można oglądać codziennie od 10.00 do 18.30 do poniedziałku 25 maja. Wystawa jest finansowana przez niemiecki Bundestag.
(CK)