Nielegalny hazard w centrum Szczecina

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zamknęli kolejny nielegalny punkt hazardowy. Znajdował się on w centrum Szczecina. Lokal z pozoru wydawał się nieczynny.

Gdy funkcjonariusze KAS weszli do środka zastali pięciu graczy i osobę nadzorującą funkcjonowanie punktu. Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze świadków. Zabezpieczono również siedem komputerów, które były wykorzystywane do gier hazardowych oraz sprzęt do monitoringu lokalu, komputery obsługi lokalu a także 250 złotych w gotówce.

- Przypominamy, że hazard polegający na udostępnianiu nielegalnych gier hazardowych jest w Polsce zakazany. Za tego typu działalność grożą wysokie kary finansowe oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat – mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

oprac. (rj)