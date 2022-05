Niekłończyca czystsza o tonę śmieci

Mniej więcej tonę śmieci zebrali w sobotę (7 maja) uczestnicy akcji „Wielkie Sołeckie Porządki – Niekłończyca – czysta okolica”. Na polach, łąkach, w okolicznych lasach, a nawet przy zabudowaniach znajdowali: stare sprzęty gospodarstwa domowego, drzwi, umywalki, opony, zużyte meble... Do tego drobne śmieci: butelki, puszki, inne opakowania. Wszyscy zasłużyli na nagrody. Główną był rower - pojechał do ekipy z Trzebieży, ale pozostali uczestnicy akcji też coś dostali. Dla każdego był też kawałek słynnego ciasta pani Krysi z Niekłończycy.

- Pani Krysia jest z naszego Koła Gospodyń Wiejskich - mówi Karina Mazurkiewicz, sołtys Niekłończycy. - Robi najlepszego pleśniaka na świecie. I specjalnie dla tych, którzy sprzątali naszą miejscowość, przygotowała aż dwie blachy.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć ogniska i kiełbasek.

W akcji sprzątania Niekłończycy udział też wzięły nowi mieszkańcy miejscowości - to kobiety z Ukrainy wraz ze swoimi dziećmi, które właśnie tutaj znalazły bezpieczne schronienie przed wojną.

Sołtys już zapowiada, że za rok akcja zostanie powtórzona, choć być może w nieco innej formule. Cel pozostanie ten sam.

- Chodzi o to, żeby przekonać ludzi, aby nie tylko gubili śmieci, ale również je znajdowali i podnosili - mówi sołtys. - Gdyby każdy z nas to robił, po prostu byłoby czysto.

Organizatorzy też liczą, że frekwencja będzie coraz większa.

- Chciałabym, żeby rzeczywiście było tak, że raz w roku wszystkie ręce na pokład i wspólnie porządkujemy, zbieramy, czyścimy naszą miejscowość - przyznaje Karina Mazurkiewicz. - To też okazja do integracji, budowania takiego poczucia wspólnoty. Ale przede wszystkim robimy coś dla naszej planety. Jak nie będziemy o tym mówić, jak będziemy bezczynni, to może się okazać, że wielka bieda nas tu zastanie i nasze prawnuki będą miały dużo gorzej.

Organizatorzy ocenili, że w sobotę w Niekłończycy zebrano około tony różnych śmieci. Najwięcej ich na metę dostarczyła grupa wychowanków MOW w Trzebieży. Do niej też trafił rower. Oczywiście śmieci zostały na miejscu posegregowane.

W tym roku lokalne sprzątanie w Niekłończycy zostało połączone z większą akcją „Czysta Odra”. Sprzątany więc był także brzeg Odry w tej miejscowości.©℗

Tekst i fot. Agnieszka Spirydowicz