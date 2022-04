Kiermasz charytatywny w Niekłończycy. Na pomoc poszkodowanym w pożarze

Kiermasz charytatywny, którego celem jest wsparcie rodzin po pożarze, odbędzie się w tę niedzielę 10 kwietnia na parkingu parafialnym w Niekłończycy. Początek - godz. 11.

Jak zapowiadają organizatorzy, na miejscu czekać będą przysmaki - m.in. pajda ze smalcem, bigos myśliwski, pierogi, pasztet, babka ziemniaczana, gołąbki, ciasta, wypieki i przetwory. Do nabycia również świąteczne stroiki, bratki, prymulki i inne wiosenne kwiaty. Wszystko po to, by zebrać środki na pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze w Niekłończycy, do jakiego doszło 23 marca br. Dom wymaga kapitalnego remontu, potrzebny jest nowy dach.

Do niedzielnej akcji ze wsparciem włącza się również Daniel Traut - fryzjer, znany ze społecznych działań, rekordzista Polski w strzyżeniu na czas oraz fryzjerka z Ukrainy - Alla Hryshko. Dostępne będą dwa stanowiska, a dochód zostanie w całości przeznaczony na zbiórkę.

Wsparcia poszkodowanym rodzinom można udzielić także przez https://zrzutka.pl/eapf2r



