Niedzielna okazja nie tylko dla łowców staroci

FIGO

2024-10-05 17:57:21

Platfusom łatwo przyszło oskarżać PIS o kradzieże publicznych pieniędzy , bo sami w pierwszej edycji robili to samo .Teraz tylko się potwierdza ,że cwaniak polityk to norma .Ma się dostęp do kasy , to się doi ile krowa wytrzyma . Teraz KONFA przebiera nogami do władzy .Jak dojdzie , to będzie tak samo , albo i jeszcze gorzej , bo będą mieli tzw . swoją chwilę ! Dawne TKM PIS-u . Wyborcom trzeba się pogodzić z faktem , że nasi politycy muszą kraść podatników pieniądze , bo inaczej nie ma władzy !