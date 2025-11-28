Niedziela i spacer wśród piór. Gil, kowalik, może kwiczoł?

Ornitologiczny spacer będzie okazją do poznania fruwaków zimujących w Szczecinie, a także do poznania właściwego menu ptasiej stołówki.

Kto jeszcze nie ma planów na najbliższą niedzielę, ten ma szansę - o poranku - wyruszyć w poszukiwaniu zimujących ptaków. Podczas niebanalnego spaceru ornitologicznego po Cmentarzu Centralnym będzie można się dowiedzieć nie tylko czym i jak dokarmiać zimujące fruwaki, ale również spędzić mile czas na świeżym powietrzu, w dobrym towarzystwie.

Wydarzenie jest ogólnodostępne i bezpłatne. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyrody oraz Zachodniopomorska Grupa Lokalna OTOP.

- Przyjdź, jeśli lubisz przyrodę. Wśród kolorowych drzew i szeleszczących liści spróbujemy rozpoznać ptaki, które można spotkać o tej porze roku. Przy okazji przyjrzymy się też innym mieszkańcom parku: może uda nam się dostrzec wiewiórki albo przygotowujące się do zimy jeże - zachęcają organizatorzy. - Mile widziane będą lornetki, a także ubranie dostosowane do warunków pogodowych.

Niedzielny (30 listopada) spacer rozpocznie się o godz. 9. Zbiórka zainteresowanych przy Bramie Głównej. ©℗

