Rzeźby Gryfitów, ciekawe historie i spacer

„A gdyby tak połączyć spacer z przewodnikiem urokliwymi uliczkami Szczecina, a jego zwieńczeniem byłby kieliszek wykwintnego wina Stettyn?" - kuszą organizatorzy wydarzenia ph. „RAJskie serce miasta", jakie zaplanowano na czwartek (16 października).

REKLAMA

Spacer śladami ciekawych historii - jakich w rejonie ul. Rayskiego, Jagiellońskiej i pl. Lotników nie brakuje - poprowadzi Joanna Grycko, miejska przewodniczka. Udział w tej części wydarzenia jest bezpłatny. Podobnie jak opowieść o rzeźbach Gryfitów, jakich autorem jest szczeciński artysta znany jako Vincent van Vogard, a które zdobią kawiarnię RAJskiego21.

To sprzed niej - o godz. 17 - i do niej wieść będzie trasa czwartkowego (19 października) spaceru. Gdzie na uczestników czekać będzie specjalny 50-proc. bonus przy ewentualnym zakupie kawy lub matchy, a także prezentacja win z winnicy Stettyn. ©℗

(an)

REKLAMA