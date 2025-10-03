Śladem niezwykłych drzew. Niedziela wśród zieleni

Pierwsze z niezwykle cennych drzew, rosnących w paru Żeromskiego, zostały oznakowane: nazwą oraz miejscem naturalnego występowania. Łatwiej więc będzie wypatrzyć zielone skarby zabytkowej zieleni. Właśnie jej śladem podąży kolejny z cyklu „Spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów" - już w niedzielę.

W roli przewodnika - Paweł Madejski, inicjator znakowania parkowej zieleni.

- Spośród około 177 gatunków i odmian parkowej zieleni zostało oznakowanych tabliczkami pierwszych 50. Są wśród nich zarówno przedstawiciele rodzimych drzew, sporo zadomowionych u nas gatunków z południa Europy, ale również egzotycznych, jak np. biota wschodnia, glediczja trójcierniowa, kłęk amerykański, miłorząb dwuklapowy, skrzydłorzech kaukaski czy wiśnia piłkowana. Przy każdym z nich się zatrzymamy ,aby omówić jego charakterystyczne cechy pozwalające na rozpoznanie gatunku. Mam nadzieję, że ograniczając się jedynie do oznakowanych drzew, zdążymy je obejść w przeciągu 2 godzin - zapowiada przewodnik po zieleni Szczecina.

Niedzielny (5 października) spacer wyruszy sprzed pomnika Adama Mickiewicza, o godz. 11. ©℗

(an)