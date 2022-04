Niecodzienni goście w wodach Bałtyku. Delfiny koło Kołobrzegu

1,5 mili morskiej od Kołobrzegu, żeglujący na jachcie "Anna Bente" Krzysztof Przerada dostrzegł niecodziennych gości. Mowa o dwóch delfinach, które przez jakiś czas płynęły wzdłuż jednostki.

Żeglarzowi udało się sfilmować ssaki. Na filmie, który zamieściła na swoim profilu facebookowym między innymi prezydent miasta Anna Mieczkowska, widać wyskakującego z wody delfina i słychać radość filmującego to rzadkie zwierzę K. Przerady.

- Delfiny 1,5 mili od naszego brzegu Kołobrzegu (WWF potwierdza). Dziękuję za filmik mieszkańcowi Kołobrzegu, panu Krzysztofowi Przeradzie, który w tym tygodniu miał niesamowite szczęście podziwiać delfiny ze swojego jachtu Anna Bente – napisała na swoim profilu A. Mieczkowska.

Jak nam się udało ustalić, dostrzeżone przez żeglarza ssaki to delfiny białobokie. Potwierdzają to badacze Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Dwa takie same delfiny, a być może nawet te same, widziane były ostatnio koło Jastarni i Jastrzębiej Góry. Wcześniej zwierzęta tego gatunku w wodach Bałtyku nie występowały. Prawdopodobnie dotarły do nas przez Cieśniny Duńskie, z Morza Północnego.

