Niecodzienna sytuacja w centrum Szczecina. Czapla na placu Rodła [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W piątkowy poranek mieszkańcy Szczecina byli świadkami nietypowego zdarzenia. Na placu Rodła przez ponad dwie godziny stała czapla, wzbudzając zainteresowanie przechodniów i kierowców. Nie wiadomo, skąd ptak się tam znalazł ani czy był ranny.

Na miejscu interweniowali pracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (TOZ), którzy czuwali nad bezpieczeństwem czapli i zabezpieczali teren. Z uwagi na duży ruch samochodów i tramwajów w tej okolicy, wezwano także straż miejską. Istniało ryzyko, że jeśli ptak się przestraszy, może wpaść na ulicę lub torowisko, stwarzając zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla uczestników ruchu.

Sytuacja rozwiązała się niespodziewanie tuż przed przyjazdem straży miejskiej. Czapla wystraszyła się dźwięku klaksonu jednego z przejeżdżających samochodów, po czym wzbiła się w powietrze i odleciała w kierunku parku Żeromskiego oraz Odry. Pracownicy TOZ postanowili udać się na poszukiwania, aby upewnić się, że ptak doleciał do bezpiecznego miejsca i nie potrzebuje pomocy.

Skąd czapla w centrum miasta? Być może ptak zabłądził lub osłabł, co skłoniło go do odpoczynku w tak nietypowym miejscu. TOZ apeluje do mieszkańców, aby w podobnych sytuacjach zgłaszali obecność dzikich zwierząt, które mogą potrzebować pomocy. ©℗

(dg)