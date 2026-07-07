Niech trwa pamięć o ofiarach

Szczecin. Marsz Pamięci w 70 rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.

8 lipca 2026 r., odbędzie się w Szczecinie Marszu Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Marsz rozpocznie się o godzinie 17.00 na placu Adamowicza. Uczestnicy tego wydarzenia chcą wspólnie oddać hołd naszym Rodakom pomordowanym na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów.

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Marsz zakończy się pod szczecińską katedrą pw. św. Jakuba Apostoła, gdzie z inicjatywy Stowarzyszenie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar.

Następnie uczestnicy marszu zapalą znicze i złożą wieńce pod tablicą pamiątkową.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Szczecina do wspólnego uczczenia pamięci Ofiar i udziału w wydarzeniu.

(K)

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