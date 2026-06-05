Gazem bronił worków z plastikowymi butelkami

Fot. Wioletta Mordasiewicz

28-letni mężczyzna sprzed jednego ze sklepów na os. Pyrzyckim w Stargardzie ukradł dwa worki z plastikowymi butelkami. Ale odpowie za kradzież rozbójniczą, za co grozi mu do 10 lat za kratami.

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Do tego zdarzenia doszło 31 maja na os. Pyrzyckim. 28-letni mężczyzna ukradł dwa worki z plastikowymi butelkami. Miał pecha, bo ktoś go zauważył.

- Jego zachowanie zauważył inny mężczyzna, który podjął próbę ujęcia sprawcy - informuje Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - W trakcie interwencji 28-latek, chcąc zatrzymać skradzione mienie, użył wobec niego gazu pieprzowego. Pomimo agresywnego zachowania sprawcy i próby ucieczki, udało się go zatrzymać.

Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął zatrzymanego złodzieja butelek i zawiózł go na komendę.

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić podejrzanemu zarzut kradzieży rozbójniczej - dodaje Majdzińska. - Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja przypomina, że użycie przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia stanowi przestępstwo kradzieży rozbójniczej, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(w)

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