Świąteczny jarmark w Świnoujściu w nowej odsłonie

Fot. UM

Od niedzieli w centrum Świnoujścia trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowano na placu Rybaka. Organizatorzy zapowiadają, że przez cały tydzień mieszkańcy i turyści będą mogli zanurzyć się w świątecznej atmosferze, korzystając z licznych atrakcji, zakupów oraz wydarzeń towarzyszących.

REKLAMA

Codziennie od rana do wieczora na placu Rybaka działają drewniane domki wystawców. Pojawili się w nich zarówno lokalni rzemieślnicy, jak i producenci regionalnych przysmaków. Są także animacje dla dzieci, karuzela wenecka, fotościanka.

Najważniejszym dniem tegorocznego jarmarku będzie sobota, 20 grudnia. O g. 17 rozpocznie się część finałowa wydarzenia, której kulminacją będzie koncert zespołu Brathanki. Grupa, znana ze swoich folkowych brzmień i energetycznych występów, wystąpi na Placu Rybaka po raz pierwszy. Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania koncertem, który zakończy tegoroczną edycję jarmarku.

Ostatni dzień wydarzenia przypadnie na niedzielę, 21 grudnia. Będzie to okazja do zrobienia ostatnich świątecznych zakupów i pożegnania wystawców. W drewnianych domkach pojawią się tradycyjne wypieki, dekoracje i rękodzieło, a także lokalne produkty spożywcze.

W tegorocznym jarmarku weźmie udział kilkudziesięciu wystawców. W ofercie znajdą się między innymi czapki z angory, galanteria skórzana, świąteczne skarpety, szklane bombki, wianki, sery góralskie i korycińskie, rzemieślnicze świece sojowe, dekoracje z drewna i żywicy, ceramika artystyczna, wyroby z bursztynu, produkty z dziczyzny, pieczywo, ciasta, ozdoby z gipsu polimerowego, pierniki oraz świąteczne słodycze. Nie zabraknie również stoisk z gorącą czekoladą, zimowymi napojami, pierogami, daniami rybnymi oraz bogatą ofertą miodów, win i tradycyjnych grzańców. Wędliny, ryby z lokalnej wędzarni oraz ciepłe dania kuchni polskiej dopełnią gastronomiczną część wydarzenia.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

(um)

REKLAMA