Nożownik w centrum Szczecina. Policja bada sprawę

Szczecińska policja wyjaśnia przebieg awantury, do jakiej doszło w niedzielny poranek przed jednym z klubów w centrum miasta. Ranne zostały dwie osoby.

Wiadomo, że w bójce brało udział w sumie kilkanaście osób. Zabezpieczono monitoring, a policja będzie analizowała całą sytuację. W pewnej chwili jeden z uczestników awantury, do której doszło ok. godz. 6 w centrum miasta, użył noża.

Oficjalnie wiadomo jedynie - co zgodnie potwierdza policja i pogotowie, że niezbędne było udzielenie pomocy dwóm młodym mężczyznom. Karetki wezwano do dwóch ok. 25-latków. Jeden doznał urazu głowy, drugi klatki piersiowej. Obaj trafili do szpitali.

(KSz)