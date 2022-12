Do bójek, złamań i zatrucia tlenkiem węgla. W święta na sygnale

Święta to czas gdy częściej wzywana jest pomoc medyczna. Podobnie było i w tym roku. Na terenie całego województwa zachodniopomorskiego zespoły ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego udzieliły pomocy w około 1700 przypadkach.

Jak się okazuje, u źródeł najczęstszych przyczyn wzywania karetki pogotowia jest nadmierne spożycie alkoholu. Emocje biorą wówczas górę i w ruch idą pięści oraz niebezpieczne przedmioty.

Najpoważniejsza bójka miała miejsce w wigilię tuż przed północą. Na ulicy 3 Maja w Szczecinie pobiło się dwóch obcokrajowców w wieku 31 i 24 lat. Podczas bójki użyto siekiery i polała się krew. W efekcie dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. Pierwszy doznał urazu głowy i pleców, drugi urazu głowy i stopy.

Większość przypadków miała zdecydowanie lżejszy przebieg. Do szpitali trafiali pacjenci, którzy przewrócili się lub potknęli i doznali urazu polegającego np. na złamaniu kończyn lub zwichnięciu.

Powtarzały się też wezwania do typowo świątecznych przypadłości jak duszności, problemy żołądkowo-jelitowe i kardiologiczne. Natomiast w jednym z mieszkań przy ulicy Srebrnej w Szczecinie doszło do zatrucia tlenkiem węgla zwanego „cichym zabójcą”. Do szpitala trafił 18-latek i 48-letnia kobieta. ©℗

(żuk)