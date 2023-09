Nie zgadzają się na budowę, którą nazywają patodeweloperką [GALERIA]

Planowaną inwestycję przy ul. Szymanowskiego okoliczni mieszkańcy nazywają patodeweloperką i domagają się unieważnienia wydanego pozwolenia na budowę. We wtorek protestowali przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, przekazali petycję wojewodzie zachodniopomorskiemu Zbigniewowi Boguckiemu. Fot. Ryszard Pakieser

Mieszkańcy bloku przy ul. Szymanowskiego 18 a-c w Szczecinie wciąż protestują przeciwko stawianiu nowego budynku w odległości kilku metrów od ich okien. Planowaną inwestycję nazywają patodeweloperką i domagają się unieważnienia wydanego pozwolenia na budowę. We wtorek protestowali przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, przekazali też petycję wojewodzie zachodniopomorskiemu Zbigniewowi Boguckiemu. Ten zapowiada wnikliwe zbadanie sprawy. Inwestor zaś podkreśla, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Przypomnijmy. Mieszkańcy bloku przy ul. Szymanowskiego są właścicielami tylko i wyłącznie gruntu, na którym ten blok stoi. A teren wokół niego został wykupiony od PGE Dolna Odra przez spółkę Modehpolmo, która zamierza wybudować – na działkach, na których teraz jest zieleń – z jednej strony, tej bliższej magistratowi, trzykondygnacyjny budynek, z drugiej naziemny parking. Mieszkańcy boją się, że ich domy zmienią się w pozbawione światła dziuple, że stracą dostęp do chodników, do wiaty śmietnikowej. Wartość ich nieruchomości spadnie.

- Ci mieszkańcy nadal będą parzyć kawę, będą jedli śniadanie, ale już nie wyjrzą, bo za oknami, w odległości ośmiu metrów, będzie betonowa ściana i okna - mówił we wtorek (5 września) przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie Andrzej Radziwinowicz z Zieloni Szczecin, który wspiera mieszkańców w ich protestach przeciwko tej inwestycji. - Będzie można oglądać czy sąsiad słodzi herbatę, czy sąsiad pije kawę z mlekiem, co je na śniadanie. To nie jest normalny proces inwestycyjny. To jest patologia, patodeweloperka. Trzeba to zatrzymać, bo to jest tragedia dla tych mieszkańców.

Już wcześniej mieszkańcy i wszyscy przeciwni inwestycji podpisali petycję skierowaną do prezydenta miasta oraz szczecińskich radnych. Ma być w najbliższym czasie procedowana w Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM Szczecin. Ale mieszkańcy proszą teraz o interwencję także wojewodę. We wtorek przyszli z petycją przed Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

- Protestujemy przeciwko tej decyzji, ponieważ jest ona nieprzemyślana i przede wszystkim niezgodna z prawem budowlanym i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - mówiła w imieniu mieszkańców Kinga Dalska. - Głośno mówimy „nie” takim praktykom, ponieważ uważamy, że miasto powinno się rozwijać z poszanowaniem ustanowionych zasad i norm oraz z dbałością o jakość życia społecznego i wszystkich mieszkańców. Żyjemy w czasach, w których koniecznością jest zdrowy i zrównoważony rozwój urbanistyczny, przestrzenny i społeczny miasta. Powinniśmy troszczyć się o przyszłość, a nie o doczesny zysk. Stojąc tu, postulujemy o rzetelne rozpatrzenie wniosku oraz uchylenie decyzji prezydenta miasta.

Petycję osobiście przyjął wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Rozmawiał też z mieszkańcami. Potwierdził, że wcześniej wpłynęło już do niego odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez prezydenta Szczecina. - Mogę państwu obiecać, że ta sprawa zostanie bardzo wnikliwie i uczciwie zbadana - zapewniał wojewoda. ©℗

