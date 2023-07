Mieszkańcy są zrozpaczeni. Nowy budynek przed ich domami

Mieszkańcy ul. Szymanowskiego 18 a – c zamierzają walczyć o swoją sprawę. Fot. Dariusz GORAJSKI

Mieszkańcy bloku przy ul. Szymanowskiego 18 a - c w Szczecinie są zdruzgotani tym, że kilka metrów przed ich domami ma powstać nowy budynek. Dla nich ta inwestycja to katastrofa. We wtorek złożyli petycję w Urzędzie Miasta, w której proszą o interwencję urzędników w ich sprawie. Inwestor spełnia wszystkie ustawowe wymagania.



„Jesteśmy zrozpaczeni"

Mieszkańcy bloku przy ul. Szymanowskiego są właścicielami tylko i wyłącznie gruntu, na którym ten blok stoi. A teren wokół niego został wykupiony od PGE Dolna Odra przez spółkę Modehpolmo, która zamierza wybudować - na działkach, na których teraz jest zieleń - z jednej strony, tej bliższej magistratowi, trzykondygnacyjny budynek, z drugiej naziemny parking. Mieszkańcy boją się, że ich domy zmienią się w pozbawione światła dziuple, że stracą dostęp do chodników, do wiaty śmietnikowej. Wartość ich nieruchomości spadnie.

We wtorek zgromadzili się przed działką, na której ma stanąć nowy budynek, aby zaprotestować.

- Czy ktoś nas zapytał, jak się będziemy dostawać do naszych mieszkań? - pytała retorycznie Anna Guczak. - Tam jest wąski dostęp. Ledwo mieści się śmieciarka. Nie mamy miejsc

