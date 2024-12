Nie tylko serc moc. Jak pomagać zwierzętom?

W szczecińskim schronisku nadal brakuje wolontariuszy, którzy chcieliby się pomóc w opiece nad kotami.

Na poniedziałkowe spotkanie nie ma już wolnych miejsc. Pozostały ostatnie - wyłącznie na ten (13 grudnia) piątek. Choć nie po raz pierwszy - i zapewne nie ostatni - Stowarzyszenie Polites organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych podjęciem wolontariatu na rzecz zwierząt.

To oferta skierowana do tych, którzy chcą pomagać zwierzętom. Przede wszystkim tym schroniskowym, choć nie tylko. Pod wiele mówiącym tytułem: „Niesienie pomocy zwierzętom - jak mądrze do tego podejść?" Poprowadzi je doświadczona behawiorystka - Julia Jaśkowiak, która jest również wolontariuszką szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

- W trakcie spotkania będą poruszane zróżnicowane tematy, a wśród nich: jak wygląda wolontariat i co warto wiedzieć na początek, budowanie relacji ze zwierzętami, problemy behawioralne psów, emocje tych schroniskowych - jak je rozpoznać i na nie reagować, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, chorobą eutanazją czy nieudaną adopcją zwierzęcia, a też jak wspierać nowego opiekuna w adopcji, jak unikać pogryzień - zachęcają organizatorzy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednak liczba miejsc ograniczona. Spośród dwóch wskazanych terminów - 13 oraz 16 grudnia - dostępny jest już tylko ten najbliższy, piątkowy - w godz. 17-19 (Ibis Stare Miasto - ul. Panieńska 10). Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny wyłącznie elektronicznie: https://forms.gle/xqvTZcyb7pRSBnih9

W schronisku jest wielu wolontariuszy zajmujących się opieką nad psami. Natomiast nadal brakuje ciepłych rąk do głaskania kotów, których - przypomnijmy - w placówce przy ul. Zwierzęcy Zakątek jest teraz rekordowo dużo - ponad 130. ©℗

(an)